Το ΝΒΑ επέβαλε πρόστιμο 40.000 δολαρίων στον γκαρντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Άντονι Έντουαρντς, για «προσβλητική και υποτιμητική γλώσσα» που χρησιμοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα.

Ο Άντονι Έντουαρντς χρησιμοποίησε ομοφοβική γλώσσα σε ένα βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο απαθανάτισε μία ομάδα ανδρών που βρισκόταν στον δρόμο και συζητούσε.

Χρησιμοποίησε υποτιμητικούς όρους για αυτούς στο βίντεο, το οποίο εμφανίστηκε στο Instagram Live και αργότερα διαγράφηκε προτού βρει τον δρόμο του σε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό που είπα ήταν ανώριμο, προσβλητικό και ασεβές και λυπάμαι απίστευτα», έγραψε ο Έντουαρντς σε απολογητική του δήλωση που αναρτήθηκε στο Twitter. «Είναι απαράδεκτο για μένα ή για οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει αυτή τη γλώσσα με τόσο προσβλητικό τρόπο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό. Μεγάλωσα καλύτερα από αυτό!», πρόσθεσε.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/9O4HpZpxlB