Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, μίλησε για την κατάσταση με τον κορονοϊό στο πρωτάθλημα και αποκάλυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων, αφορά τη μετάλλαξη Όμικρον.

Ο Αμερικανός παράγοντας απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας παύσης του NBA, παρά το γεγονός ότι πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα με παίκτες θετικούς στον ιό (μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο NBA), ενώ αναφέρθηκε και περαιτέρω στα στοιχεία σε σχέση με το εμβόλιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σίλβερ τόνισε τα εξής: «Θα έλεγα στην κοινωνία και σε όλους πως η τρίτη δόση είναι πολύ αποδοτική. Περισσότεροι από το 95% των μελών του ΝΒΑ είναι πλήρως εμβολιασμένοι, αλλά αντίστοιχα το 65% των παικτών έχει κάνει την τρίτη δόση. Είμαστε σε συζητήσεις με την Ένωση Παικτών για το πώς θα ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το ποσοστό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το 90% των κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί αφορούν τη μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού».

