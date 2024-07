O Xρήστος Τζόλης κλείνει στην Μπριζ έναντι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με δημοσίευμα

Ο Χρήστος Τζόλης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κλαμπ Μπριζ, με τον σύλλογο από το Βέλγιο να αποκτά τον 22χρονο επιθετικό έναντι 6.500.000 εκατομμυρίων ευρών.

Ο Χρήστος Τζόλης θα αποτελέσει παίκτη της Κλαμπ Μπριζ, καθώς όπως αναφέρει ξένο δημοσίευμα ο Έλληνας επιθετικός θα μετακομίσει στο Βέλγιο σε μια μεταγραφή η οποία θα στοιχήσει 6.500.000 ευρώ.

Ο Τζόλης μετά από μια πετυχημένη σεζόν στην Bundesliga 2 και την Φορτούνα Ντύσσελντορφ, στην οποία σημείωσε 24 γκολ και 10 ασίστ σε 37 αγώνες τράβηξε τα βλέμματα αρκετών ομάδων.

Ωστόσο φαίνεται πως η Μπριζ θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του διεθνή εξτρέμ, ο οποίος φιλοδοξεί να ανεβάσει και άλλο τις ποδοσφαιρικές του μετοχές.

🇬🇷 EXCL. Christos Tzolis set to be #Clubbrugge new player !



Agreement between Fortuna Düsseldorf & Blauw&Zwart around 6,5M€

knowing Düsseldorf exercised the €5.5M option a few days ago.



Medical tests to be done on Tuesday. #f95 #mercato #JPL pic.twitter.com/7qdQgn0wO8