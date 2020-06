Το καλύτερο κάρφωμα της δεκαετίας καλεί τον κόσμο να αναδείξει η FIBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι υποψήφιος για αυτή την διάκριση.

Η FIBA επέλεξε 32 καρφώματα μέσα από τα οποία καλεί τον κόσμο να ψηφίσει το καλύτερο της δεκαετίας και το Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή τη λίστα. Συγκεκριμένα το κάρφωμα του “Greek Freak” κόντρα στη Νέα Ζηλανδία το περασμένο καλοκαίρι, στο Παγκόσμιο της Κίνας έχει επιλεχθεί ως υποψήφιο.

Πάντως ο Αντετοκούνμπο έχει ισχυρούς ανταγωνιστές όπως το εμπόδιο του Λούκα Ντόντσιτς από το Eurobasket του 2017, για να πάει παρακάτω, καθώς οι υποψήφιοι έχουν τεθεί αντιμέτωποι σε ζευγάρια. Aνάμεσα στις υποψηφιότητες, συναντάμε κι άλλους αστέρες από το ΝΒΑ, όπως οι Τζέιμς Χάρντεν και Τζέιλεν Μπράουν.

VOTE for your Dunk Of The Decade ⤵



🗳 https://t.co/e9xXyTIzhk pic.twitter.com/bL9mqdsB6L