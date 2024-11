O Μάρκο Στάμενιτς του Ολυμπιακού σκόραρε στον αγώνα της Νέας Ζηλανδίας

O Μάρκο Στάμενιτς έβαλε γκολ στην εμφατική νίκη με 8-0 της Νέα Ζηλανδίας απέναντι στην Σαμόα, με τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να σκοράρει με όμορφο πλασέ για την χώρα του.

Ο Μάρκο Στάμενιτς συνεχίζει την ανοδική του πορεία το τελευταίο διάστημα, με τον 22χρονο μέσο να αγωνίζεται βασικός στις νίκες της Νέα Ζηλανδίας ενάντια στην Σαμόα (8-0) και την Βανουάτου (8-1). Μάλιστα ο χαφ του Ολυμπιακού βρήκε δίχτυα στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση της Εθνικής του ομάδας, δείχνοντας στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ότι έχει ξεπεράσει το μουδιασμένο ξεκίνημα του στη σεζόν.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής σκόραρε το 5ο γκολ της ομάδας του στο παιχνίδι απέναντι στην Σαμόα, με τον σκορ στη συνέχεια να… ξεφεύγει.

What a goal from Marko Stamenic for our fifth of the night! 🇳🇿



Watch live and free on FIFA+ pic.twitter.com/4PsVA5ejCG