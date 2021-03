Η επίσκεψη του Προέδρου της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τα εγκαίνια της Ψηφιακής Έκθεσης στην ΕΟΕ, που έκανε.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Τόμας Μπαχ έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας, τα εγκαίνια της Ψηφιακής Έκθεσης στην είσοδο του κτιρίου της ΕΟΕ στο Χαλάνδρι.

Η Ψηφιακή Έκθεση παρουσιάζει όλους τους σύγχρονους Έλληνες Ολυμπιονίκες καθώς και στιγμές από την Ολυμπιακή Φλόγα που είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του Ολυμπισμού.

