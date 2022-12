Ο Τσάβι μίλησε στη La Liga για θρύλους του ισπανικού πρωταθλήματος και αποθέωσε τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες.

Ο Χάμες Ροντρίγκες είχε έρθει στο ισπανικό πρωτάθλημα το 2014, όταν υπέγραψε στη Ρεάλ για έξι χρόνια αντί 75 εκατ. ευρώ.

Ο Κολομβιανός σταρ του Ολυμπιακού κατέκτησε τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο με τη Ρεάλ την τριετία 2014-2017, γι’ αυτό και θεωρείται ένας από τους θρύλους που πέρασαν ποτέ από το ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Χάμες Ροντρίγκες, τονίζοντας ότι θα ήθελε να είχε αγωνιστεί στους Καταλανούς και όχι τη Ρεάλ.

“Έχει ποιότητα και ταλέντο και κάνει τη διαφορά. Χάρη στο απίστευτο αριστερό του πόδι, κατάφερε να πετύχει δυνατά γκολ από κοντινή και μακρινή απόσταση. Λυπάμαι που έπαιξε για τη Ρεάλ και όχι για την Μπαρτσελόνα”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καταλανός τεχνικός.

🎙️| Xavi: “I feel sorry that James Rodriguez played for Real Madrid and not for Barcelona.” @marca #rmalive