Premier League: Πρώτο ματς που αναβάλλεται λόγο κορονοϊού

H Premier League ηταν ένα από τα ελάχιστα πρωταθλήματα της Ευρώπης, που κατάφεραν να ολοκληρώσουν “αναίμακτα” τη σεζόν μετά την πρώτη αναβολή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ και η σεζόν 2020-21 ξεκίνησε χωρίς μεγάλα προβλήματα.

Μετά από 10 αγωνιστικές όμως, η ώρα για την πρώτη αναβολή έφθασε, αφού όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα από τη λίγκα, το παιχνίδι ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Νιούκαστλ δεν θα διεξαχθεί βάσει προγράμματος, εξαιτίας του κορονοϊού.

Στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ υπήρξαν σειρά από θετικά τεστ για τον κορονοϊό και έτσι ελήφθη η απόφαση για αναβολή του αγώνα της 11ης αγωνιστικής της Premier League.

Following a Premier League Board meeting today, Newcastle United’s fixture at Aston Villa, due to be played at 20:00 GMT Friday 4 December, has been postponed



