Μία εβδομάδα αργότερα θα διεξαχθεί το φημισμένο Roland Garros, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους διοργανωτές, μετά από σχετικές συζητήσεις με τις πολιτικές αρχές στη Γαλλία.

Το γεγονός συνδέεται με τα μέτρα της γαλλική κυβέρνησης για τον κορονοϊό και η νέα ημερομηνία για την έναρξη του Γκραν Σλαμ του Παρισιού είναι η 24η Μαΐου, με τον τελικό να διεξάγεται στις 13 Ιουνίου.

Η αγωνιστική περίοδος στο χώμα έχει ήδη πάντως ξεκινήσει, με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη να έρχονται με… φόρα για να διεκδικήσουν νέες μεγάλες επιτυχίες στο παγκόσμιο τένις.

