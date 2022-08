Ο Κάρλο Αντσελότι της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πεπ Γκουρντιόλα της Μάντσεστερ Σίτι και ο Γιούργκεν Κλοπ της Λίβερπουλ, θα διεκδικήσουν το βραβείο της UEFA για τον κορυφαίο προπονητή της σεζόν.

Ξεκάθαρο φαβορί είναι ο Αντσελότι, που κέρδισε αμφότερους τους αντιπάλους του, στο δρόμο προς την κατάκτηση του Champions League, με τον Γκουαρδιόλα να πανηγυρίζει έναντι του Κλοπ το πρωτάθλημα της Premier League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιρετική σεζόν είχε πάντως και η Λίβερπουλ του Γερμανού τεχνικού, με δύο τρόπαια στην Αγγλία και χαμένο τελικό στο Champions League. Η χρονιά ανήκε όμως στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα στην Ισπανία.

⚽ Carlo Ancelotti, Pep Guardiola and Jürgen Klopp are the nominees for the UEFA Men’s Coach of the Year!



Coaches are judged on their impact over the whole season in all competitions – both domestically and internationally – at club or national team level.



Full story: ⬇️