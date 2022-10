Η UEFA με ανακοίνωση της το μεσημέρι της Τρίτης γνωστοποίησε ότι πριν την έναρξη των αγώνων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα κρατηθεί ενός λεπτού στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών που βρήκαν τραγικό θάνατο μετά το τέλος ποδοσφαιρικού αγώνα στην Ινδονησία.

Ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League, Europa Conference League) για τους 131 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην Ινδονησία, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μετά το τέλος του ντέρμπι της χώρας ανάμεσα Αρέμα Περσεμπάγια.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ήττα 3-2 της Arema από την Persebaya στο γήπεδο “Kanjuruhan Stadium στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών, με τους ηττημένους να εισβάλλουν στο γήπεδο και τις αρχές να προσπαθούν να ελέγξουν το πλήθος με δακρυγόνα και ξύλο.

A moment of silence will be held prior to kick-off at all UEFA matches this week, in memory of the victims of the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia.