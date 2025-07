Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κυνηγάει ένα αδιανόητο ρεκόρ νικών στα Grand Slam

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπέρασε το Σάββατο (05.07.2025) το “εμπόδιο” του συμπατριώτη του, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς (6-3, 6-0, 6-4), μετά από μια ώρα και 47 λεπτά και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Wimbledon, φτάνοντας παράλληλα τις 100 νίκες καριέρας στο τουρνουά (μετά την Μαρτίνα Ναβρατίλοβα και τον Ρότζερ Φέντερερ).

Μετά το Roland Garros, o Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε τις 100 νίκες και στο Wimbledon και κυνηγάει ένα μοναδικό ρεκόρ. Ο κάτοχος 24 Grand Slam τίτλων μπορεί να γίνει ο μόνος παίκτης στην ιστορία του τένις που θα έχει τουλάχιστον 100 νίκες στα 4 κορυφαία τουρνουά.

Με 101 νίκες στο Roland Garros (101-17), 100 στο Wimbledon (100-12), 99 στο Australian Open (99-10) και 90 στο US Open (90-14), είναι ήδη ο μόνος με 90 η περισσότερες νίκες στα τέσσερα majors.

100 up at Wimbledon



Novak Djokovic becomes just the third player in history to reach 100 match wins at the All England Club.



And if he beats Alex de Minaur in the fourth round he’ll match his 101 at Roland-Garros – the most he’s got at ANY Slam.



The Serb is still chasing… pic.twitter.com/U0Ooon0YvZ