Ο Κάρλος Αλκαράθ αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού κόντρα στον Φέλιξ Αλιασίμ στα προημιτελικά του US Open και αποσύρθηκε από το τουρνουά, με τον Καναδό να παίρνει την πρόκριση.

Ο 18χρονος Ισπανός τενίστας, που απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τρίτο γύρο της διοργάνωσης, έδειξε να νιώθει ενοχλήσεις από το πρώτο σετ του αγώνα, το οποίο και έχασε με 6-3, για να βάλει οριστικό τέλος στο ματς και στην παρουσία του στο τουρνουά, στο δεύτερο σετ και με το σκορ στο 3-1 εναντίον του.

Ο Αλιασίμ πανηγύρισε έτσι την πρώτη πρόκριση της καριέρας του σε ημιτελικά Γκραν Σλαμ και θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ για μία θέση στον τελικό του US Open.

A tough scene in Ashe as Carlos Alcaraz retires with an injury.



