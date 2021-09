Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε συνέχεια στην πορεία του προς το 21ο major τίτλο του. Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου νίκησε τον Ματέο Μπερετίνι με 3-1 σετ (5-7, 6-2, 6-2, 6-3) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του US Open, όπου τον περιμένει ο Σάσα Ζβέρεφ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τρέχει ένα σερί 26-0 σε Grand Slams κι είναι έτοιμος να γράψει ιστορία, μιας και σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου στο US Open, θα γίνει ο τενίστας με τους περισσότερους major τίτλους, αφήνοντας πίσω τον Ράφα Ναδάλ και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Μένει να φανεί αν ο Σάσα Ζβέρεφ καταφέρει να τον σταματήσει στα ημιτελικά και να του στερήσει το δικαίωμα να κυνηγήσει το Golden Slam. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πάντως, το έκανε.

Στον άλλο ημιτελικό, ο εξαιρετικά φορμαρισμένος Ρώσος τενίστας, Ντανιίλ Μεντβέντεφ. θα συγκρουστεί με τον Καναδό Αλιασίμ.

