Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν ήταν καλός στην πρεμιέρα του στο Wimbledon, ωστόσο κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο, εκμεταλλευόμενος τον τραυματισμό του Αντριάν Μαναρινό.

Με τα σετ στο 2-2, ο Γάλλος τενίστας αποσύρθηκε κι έτσι ο Φέντερερ δεν χρειάστηκε να παίξει το καθοριστικό πέμπτο σετ.

Ο Ελβετός δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στο Νο41 του κόσμου, αλλά μετά από δυο ώρες και 45 λεπτά, πέρασε στην επόμενη φάση του θεσμού, κερδίζοντας με 6-4, 6-7(3), 3-6, 6-2, 0-0(ret.), όπου θα αντιμετωπίσει έναν άλλο Γάλλο, τον Ρισάρ Γκασκέ, ο οποίος κέρδισε τον Γιουίτσι Σουγκίτα με 7-6(4), 4-6, 6-2, 6-1.

Όσον αφορά τον Μαναρινό, στάθηκε πολύ άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο εξαιρετικό παιχνίδι που έκανε.

Ο Γάλλος γλίστρησε στο 4-2 του 4ου set, σωριάστηκε στο γρασίδι και τραυματίστηκε, μη μπορώντας στη συνέχεια, να παίξει στο 100% του.

Our heart goes out to you, @AdrianMannarino – it was a performance to be proud of and we wish you a speedy recovery#Wimbledon pic.twitter.com/0uREBcRcrc