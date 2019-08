ΑΕΚ: Αυτός είναι ο εκλεκτός του Παπαθεοδώρου για τη φροντ λάιν!

Έτοιμη να ολοκληρώσει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση φαίνεται ότι είναι η ΑΕΚ, η οποία σε διαπραγματεύσεις με τον πάουερ φόργουορντ/σέντερ Στέφαν Γιάνκοβιτς.

Σύμφωνα με το Sportando, ο Σέρβος ψηλός θα παραχωρηθεί δανεικός στην ΑΕΚ από την Παρτιζάν, με την οποία υπέγραψε νέο συμβόλαιο δύο ετών.

Ο Γιάνκοβιτς είναι 26 χρονών κι έχει ύψος 2,11. Μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των ψηλών, έχοντας πολύ καλό μακρινό σουτ. Έπαιξε στα κολέγια των Missouri (2012–14) και Hawaii (2014-16). Ακολούθησαν οι θυγατρικές των Miami Heat και των Orlando Magic στην G League, Sioux Falls Skyforce και Erie BayHawks, ενώ το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στον Ερυθρό Αστέρα.

Από το 2018 παίζει στην Παρτιζάν, με την οποία είχε 4,9 πόντους και 2,8 ριμπάουντ/μέσο όρο στο Eurocup της περασμένης σεζόν.

