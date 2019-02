ΑΕΚ – Φλαμένγκο: Παγκόσμιος θρίαμβος! Σήκωσε και το Διηπειρωτικό Κύπελλο η Ένωση – videos

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου και με τους παίκτες της να κάνουν «πάρτι» στη Βραζιλία, στο τελευταίο δεκάλεπτο, κατέκτησε με εμφατικό τρόπο τον παγκόσμιο τίτλο, κόντρα στη Φλαμένγκο.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Ο Θίοντορ με 22 πόντους και ο Ματσιούλις με 17 πόντους ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας του Μπάνκι, που αντιμετώπισε προβλήματα μόνο από τον Βαρεζάο στην αρχή του αγώνα.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε καλά το ματς και δεχόμενη τρίποντα και αιφνιδιασμούς, βρέθηκε να χάνει στις αρχές του πρώτου δεκαλέπτου, με 10-15 και 18-19, αλλά ένα δικό της «κρεσέντο» τριπόντων πέρασε μπροστά στο σκορ και έκλεισε το δεκάλεπτο στο 20-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο δε, με ένα σερί 8-0 στο ξεκίνημα, «άνοιξε» τη διαφορά στο 28-19 και με τον Θίοντορ να είναι «καυτός», κατάφερε να τη διατηρήσει, παρά το «πάρτι» του Βαρεζάο κάτω από το καλάθι της. Έτσι το ημίχρονο την βρήκε προηγούμενη στο σκορ με 42-33.

Στο δεύτερο μέρος, η Φλαμένγκο προσπάθησε να ξανά κάνει ντέρμπι το ματς και μείωσε σε 47-42, αλλά ένα μεγάλο τρίποντο του Ματσιούλις, ξεκόλλησε την επίθεση της Ένωσης, επιτρέποντάς της να έχει διαφορά ασφαλείας μέχρι και το τέλος του δεκαλέπτου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως, η ΑΕΚ πάτησε το «γκάζι» και με τον Θίοντορ να είναι ασταμάτητος, «εκτόξευσε» τη διαφορά ακόμη και πάνω από τους 20 πόντους, για να ολοκληρωθεί τελικά το ματς με σκορ 86-70.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι κατέκτησε έτσι το Διηπειρωτικό Κύπελλο και είναι πλέον παγκόσμια πρωταθλήτρια, με τον τρίτο τίτλο της από πέρυσι και μετά, οπότε και έχει 3/3 νίκες σε τελικούς.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 42-33, 63-55, 86-70

ΑΕΚ (Μπάνκι): Γιαννόπουλος, Τζέιμς 12 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης 10 (1), Ματσιούλις 17 (3), Μωραϊτης, Γκρίφιν, Χάντερ 4, Σάκοτα 11 (2), Σαντ-Ρος 8, Θίοντορ 22 (3 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τσαλμπούρης, Ξανθόπουλος

Φλαμένγκο (Κόντι): Κρεσέντι 2, Ντος Σάντος 5 (1), Μινέιρο 2, Νέσμπιτ 10, Ροσέτο 3 (1), Μπάμλμπι 9 (3 τρίποντα, 8 ασίστ), Ολιβίνια 4, Ράμος 2, Μαρκίνιος 11, Βαρεζάο 21 (11 ριμπάουντ)