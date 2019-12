View this post on Instagram

Άλλος ένας θρασύδειλος προσέβαλε αθλητή μας. Άλλος ένας θρασύδειλος προκάλεσε την οργή του Χάουαρντ Σαντ Ρος και των φίλων της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ΒC αποδοκιμάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τους αποκρουστικούς και αήθεις χαρακτηρισμούς του μισανθρώπου, που εισέβαλε στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του αθλητή, έγραψε ό.τι έγραψε και κατόπιν εξαφανίστηκε. Η ΑΕΚ ΒC στέκεται στο πλευρό του Χάουαρντ, ενός αθλητή-κόσμημα για την ελληνική και τη διεθνή καλαθοσφαίριση και μαζί του θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί με στόχο νέες υψηλές διακρίσεις και μαζί του θα υποστηρίζει τα υψηλά ιδεώδη του συλλόγου της προσφυγιάς και του πολιτισμού και μαζί του θα κρατά ψηλά τη σημαία των πανανθρώπινων δικαιωμάτων. Χάουαρντ, προχωράμε μαζί… #AEKBC #AEKfamily