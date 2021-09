Μια ημέρα μετά την παρουσία του στη συνέντευξη Τύπου που έκανε η ΠΑΕ ΑΕΚ στα Σπάτα, για τις καλοκαιρινές τις μετεγγραφές, η Ένωση… φιλοξένησε τον μικρό Ερμή και στο υπό κατασκευή γήπεδο της στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο μικρός Ερμής από το Make a wish ξεναγήθηκε το Σάββατο (11/09) μαζί με τους γονείς του στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, υλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την ευχή του.

Aaron White suffered an apparent hand injury on this dunk attempt.



Prayers up 🙏🏼 pic.twitter.com/3u1YpQoXpp