Ο Ντομαγκόι Βίντα της ΑΕΚ αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Κροατίας και έτσι κλήθηκε και για τα προσεχή παιχνίδια της ομάδας στο Nations League.

Η Κροατία θα αντιμετωπίσει τη Δανία στις 22 Σεπτεμβρίου και την Αυστρία στις 25 Σεπτεμβρίου για το Nations League και ο Βίντα βρίσκεται στην αποστολή που ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της “χρβάτσκα”, Ζλάτκο Ντάλιτς.

Ο αμυντικός της ΑΕΚ θα αποχωρήσει έτσι από τα Σπάτα μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στην 5η αγωνιστική της Super League 1 και θα ενσωματωθεί στην Εθνική του Ομάδα.

Here is #Croatia squad for the upcoming #NationsLeague encounters in September! 🇭🇷🤩#Family #UNL #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/gZMBDAL2Mx