ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον τελικό του Super Cup

ΑΕΚ και ΟΦΗ είναι έτοιμοι να παλέψουν για τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2026/27 και στο Παγκρήτιο θα αναμετρηθούν με φόντο το τρόπαιο του Super Cup.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ θα παλέψουν στο Ηράκλειο μπροστά σε περίπου 16.000 φιλάθλους την Τετάρτη (12/08/26) στις 20:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το ΣΚΑΙ, ενώ φυσικά θα υπάρχει live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Οι δύο ομάδες αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα, με την Ένωση να είναι το φαβορί και τους Κρητικούς να θέλουν να επαναλάβουν την απόδοση που είχαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν.