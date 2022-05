Ο Άγιαξ “διέλυσε” τη Χέρενφεϊν με 5-0 και εξασφάλισε το πρωτάθλημα στην Ολλανδία, πανηγυρίζοντας τον 38ο τίτλο της ιστορίας του στη διοργάνωση.

Ο “Αίαντας” ήταν η καλύτερη ομάδα στο σύνολο της σεζόν και δεν έχασε στιγμή την πρώτη θέση, με 26 νίκες σε 33 αγώνες, αφήνοντας πίσω του την Αϊντχόφεν στη δεύτερη θέση.

Η διαφορά των δύο ομάδων ήταν όμως μικρή και έτσι χρειάστηκε η νίκη επί της Χέρενφεϊν μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν, για να “σφραγίσει” τη νίκη, Το έκανε πάντως επιβλητικά, με τα γκολ των Ταλιαφίκο (19’), Μπέργκχαους (33’), Αλέ (38’), Μπρόμπεϊ (85′) και Άλβαρες (91′).





