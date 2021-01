Αγωνία στη Γιουβέντους για Ντιμπάλα – Πήγε κουτσαίνοντας για εξετάσεις (video)

Ο Γιουβέντους πήρε τη νίκη επί της Σασουόλο και συνέχισε την αντεπίθεσή της στη Serie A, αλλά ο Αντρέα Πίρλο έχασε τον Πάολο Ντιμπάλα με σοβαρό τραυματισμό.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός χτύπησε το γόνατό του στο παιχνίδι και αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο, με τη Γιουβέντους να αγωνιά πια για τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.

Η Γιουβέντους λύγισε τη Σασουόλο και συνέχισε την αντεπίθεση της (video)

Ο Ντιμπάλα βρέθηκε σήμερα (11/01) στο ιατρικό κέντρο της “βέκια σινιόρα” για να εξεταστεί από τους γιατρούς, με την κάμερα να τον “πιάνει” να κουτσαίνει εμφανώς. Η απουσία του από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας θεωρείται έτσι δεδομένη, αλλά το ζήτημα είναι πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει εκτός.

#Juventus: controlli in corso al J Medical per #Dybala // #Dybala is at the J Medical for checks after his injury against Sassuolo 🇦🇷⚪️⚫️@GoalItalia pic.twitter.com/NWIXTHJTwh