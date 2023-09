Σε σύνηθες φαινόμενο έχουν αρχίσει να μετατρέπονται τα επεισόδια στα γήπεδα και της Ολλανδίας, τον τελευταίο καιρό, με νέο περιστατικό στο παιχνίδι της Ουτρέχτης με τη Φέγενορντ.

Οι οπαδοί της πρωταθλήτριας Φέγενορντ, ταξίδεψαν από το Ρότερνταμ στην Ουτρέχτη και δημιούργησαν πολεμικό κλίμα εντός και εκτός γηπέδου.

Οι συμπλοκές με τους οπαδούς των γηπεδούχων ήταν σφοδρές, με άγριο ξύλο να πέφτει τόσο στις κερκίδες της αναμέτρησης, όσο και στην είσοδο του γηπέδου.

Troubles at the FC Utrecht v Feyenoord match this afternoon pic.twitter.com/wepvTcfgbm