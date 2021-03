Σοκαριστικές εικόνες σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Γκάνα. Οπαδοί έκαναν… τόπι στο ξύλο τους διαιτητές.

Το απίστευτη περιστατικό έγινε στην αναμέτρηση Wanamafo Mighty Royals – Bofoakwa Tano για την Div 1 Zone 1 στην Γκάνα. Η ισοπαλία δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς της πρώτης.

Χωρίς να βρουν κάποιον να τους εμποδίσει, δεκάδες από αυτούς μπήκαν στο γήπεδο και χτύπησαν ανελέητα τον διαιτητή και τους επόπτες.

Η εφιαλτική επίθεση των οπαδών άφησε τους διαιτητές με μελανιές, κατάγματα και σπασμένα δόντια και τους… έστειλε στο νοσοκομείο. Σαν μια πρώτη αντίδραση, η Ομοσπονδία έβαλε «λουκέτο» στο γήπεδο της Wanamafo.

Referees beaten mercilessly in a Ghanaian second-tier league game between Wamanafo Mighty Royals and Bofoakwa Tano FC.



This is so reckless. Let’s kick out hooliganism from football. pic.twitter.com/hGapf3GG4h