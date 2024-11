Αιμόφυρτος αποχώρησε ο Χαβιέρ Αγκίρε από το Ονδούρα – Μεξικό

Από τον τραυματισμό του Χαβιέρ Αγκίρε στο κεφάλι στιγματίστηκε η αναμέτρηση της Ονδούρας με το Μεξικό για τα προημιτελικά του Nations League του CONCACAF.

Η Ονδούρα νίκησε το Μεξικό με 2-0 για τα προημιτελικά του Nations League του CONCACAF, με τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ να ξεκινάει βασικός και τον πρώην επιθετικό του Άρη, Λουίς Πάλμα, να κάνει τη διαφορά για τους νικητές.

Ο άσος της Σέλτικ σημείωσε και τα δύο γκολ της Ονδούρας, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Luis Palma🇭🇳 scored Two Goals against Mexico to win the game for Honduras pic.twitter.com/jPoPwQUcr5