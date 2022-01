Ο Ντάριλ Μέικον του Παναθηναϊκού μίλησε στο κανάλι της Euroleague και αναφέρθηκε στο θαυμασμό που τρέφει για τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Μεταξύ άλλων, ο Ντάριλ Μέικον αποκάλυψε πως ακόμα βλέπει βιντεάκια του Δημήτρη Διαμαντίδη από την εποχή που έπαιζε στον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού παραδέχτηκε πως αγαπημένη του στιγμή στους “πράσινους” είναι να βλέπει τους φιλάθλους να στηρίζει την ομάδα ενώ έδωσε και τη… συμβουλή του, τονίζοντας πως η πιο σκληρή δουλειά στο παρκέ γίνεται όταν δεν βλέπει κανένας.

