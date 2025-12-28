Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν 1-1: Μια ισοπαλία που άφησε τα πάντα ανοικτά για την πρωτιά στον 6ο όμιλο στο Copa Africa

Ακτή Ελεφαντοστού και Καμερούν έμειναν στο 1-1, σε ματς που θα μπορούσε να κρίνει την πρωτιά στον 6ο όμιλο του Copa Africa και θα έδινε στη νικήτρια την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Ακτή Ελεφαντοστού και Καμερούν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, όπου απλά χρειάζονται να αποφύγουν την ήττα για να βρεθούν -σίγουρα- στους «16» του Copa Africa. Μόνο που τώρα, στο… κόλπο έχει μπει και η Μοζαμβίκη, που βρίσκεται στο -1 από αυτές.

Στα του αγώνα, το σκορ άνοιξε στο 51’για την Ακτή Ελεφαντοστού ο Αμάντ Ντιαλό, με εξαιρετικό σουτ, μετά από πάσα του Κόναν. Η «απάντηση» του Καμερούν ήρθε πέντε λεπτά αργότερα, με τον Τσαμαντέου να διαμορφώνει το τελικό 1-1.

Την τελευταία αγωνιστική, η Ακτή Ελεφαντοστού πιθανότατα θα έχει εύκολο έργο κόντρα στην Γκαμπόν, ενώ το ενδιαφέρον θα πάει στο Μοζαμβίκη – Καμερούν.

Θυμίζουμε ότι την πρόκριση στους «16» παίρνουν οι δυο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, αλλά και ο τέσσερις καλύτερες τρίτες.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου μετά από τη δεύτερη αγωνιστική

Καμερούν 4 (2-1)

Ακτή Ελεφαντοστού 4 (2-1)

Μοζαμβίκη 3 (3-3)

Γκαμπόν 0 (2-4)