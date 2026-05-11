Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Όλοι διαθέσιμοι στην προπόνηση πλην του Σλούκα, ενόψει του game 5 των πλέι οφ της Euroleague

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε τη Δευτέρα (11.05.2026) την προετοιμασία του για το Game5 με τη Βαλένθια, στα πλέι οφ της Euroleague, ματς που θα κρίνει και ποια ομάδα θα βρεθεί στο Final 4 της Αθήνας.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει όλους τους παίκτες του στον Παναθηναϊκό διαθέσιμους πλην του αρχηγού, Κώστα Σλούκα, ο οποίος ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα και ελπίζει να δει το “τριφύλλι” να προκρίνεται στο Final 4 της Euroleague και να είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

Το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) θα γίνει άλλη μια προπόνηση στην Αθήνα και ακολούθως η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει για τη Βαλένθια.

