Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του τάε κβον ντο στο Μόναχο

Στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου η Στέλλα Μαρεντάκη. Η Ελληνίδα αθλήτρια έγραψε ιστορία στο Μόναχο, κατακτώντας χρυσό μετάλλιο στο τάε κβον ντο και πανηγυρίζοντας το πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της σε επίπεδο γυναικών

Η Στέλλα Μαρεντάκη νίκησε με 2-0 (16-6, 29-4) την Λουάνα Μάρτον από την Ουγγαρία και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου, το οποίο είναι επετειακό καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ταε Κβον Ντο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελληνίδα αθλήτρια επιβεβαίωσε έτσι την εντυπωσιακή της εξέλιξη, μεταφέροντας τις επιτυχίες των μικρότερων κατηγοριών στο υψηλότερο επίπεδο και δείχνοντας πως κάει σταθερά βήματα, για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Στους “16” επικράτησε 2-0 της Ιζίλ Ζαφέρ από την Τουρκία, ενώ στα προημιτελικά άφησε εκτός την Κροάτισσα Ντόρις Πόλε. Στον ημιτελικό πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της, νικώντας με 2-0 τη Σέρβα Αλεξάντρα Πέρισιτς, αργυρή Ολυμπιονίκη.

Μια τεράστια επιτυχία για την ίδια και το ελληνικό τάε κβον ντο