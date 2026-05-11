Μεντιλίμπαρ: «Να ανακάμψουμε για το Champions League – Η ΑΕΚ φέτος έκανε ό,τι εμείς πέρυσι»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (13.05.2026, 19:30, Newsit.gr) τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Super League. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα “τρίποντα”, στη μάχη που δίνει για τη δεύτερη θέση στο μίνι πρωτάθλημα, που δίνει “εισιτήριο” για τα προκριματικά του Champions League.

Μερικές ώρες μετά την κατάκτηση της Super League από την ΑΕΚ και το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV για τη “στέψη” της Ένωσης και τον περιορισμό της προσπάθειας του Ολυμπιακού για τη 2η θέση της βαθμολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιβεβαίωσε ότι ο Ντανιέλ Ποντένσε πολύ δύσκολα θα είναι στη διάθεσή του για το ντέρμπι στο “Καραϊσκάκης”.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για…

Το πρωτάθλημα που χάθηκε:

«Πέρυσι στην κανονική διάρκεια της σεζόν τα πράγματα ήταν αρκετά παρόμοια με φέτος για τον Ολυμπιακό. Είχαμε σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα και τους ίδιους βαθμούς. Αυτό που άλλαξε ήταν πως στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας η ΑΕΚ κέρδισε το παιχνίδι της και μπήκε στα πλέι οφ με ένα μικρό αβαντάζ, ενώ εμείς φέραμε ισοπαλία και χάσαμε αυτό το πλεονέκτημα. Κάτι το οποίο είχαμε καταφέρει εμείς την περσινή σεζόν. Τότε είχαμε μπει εμείς στα πλέι οφ με ένα μικρό αβαντάζ. Από κει και πέρα στα πλέι οφ η ΑΕΚ πήρε τα αποτελέσματα που έπρεπε να πάρει και εμείς δεν το κάναμε. Με λίγα λόγια αυτοί έκαναν φέτος αυτό που κάναμε εμείς πέρυσι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον στόχο της δεύτερης θέσης:

«Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ανακάμψουμε από το ματς με τον ΠΑΟΚ, να επανέλθουμε και να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι της Τετάρτης. Κυρίως ψυχολογικά. Πρέπει να δείξουμε δυνατοί γιατί το τελευταίο παιχνίδι μάς στεναχώρησε πολύ. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, ωστόσο πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, ο οποίος είναι σημαντικός γιατί θα είναι πολύ καλό για τον σύλλογο να μπορέσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να παίξουμε στο Champions League».

Τις χαμένες ευκαιρίες:

«Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα γιατί το δύσκολο είναι να δημιουργείς ευκαιρίες. Μια ομάδα που δεν δημιουργεί ευκαιρίες σε κάνει να ανησυχείς. Όταν όμως εμείς στα περισσότερα παιχνίδια μας και στα πλέι οφ δημιουργούμε τόσες πολλές ευκαιρίες, σχεδόν σε όλα πολύ περισσότερες από τον αντίπαλο, τότε πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Πρέπει να είσαι δυνατός ψυχολογικά και πολύ συγκεντρωμένος. Πνευματικά διορθώνεται αυτό γιατί οι ευκαιρίες είναι εκεί και πρέπει να τις εκμεταλλευτείς και να τις κάνεις γκολ».

Την κατάσταση του Ποντένσε:

«Ο Ποντένσε θα βρίσκεται υπό παρακολούθηση για 48 ώρες, δεν μπορεί να προπονηθεί, επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει την Τετάρτη. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος για να μάς βοηθήσει την Κυριακή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι».