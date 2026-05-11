Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναστολή της τιμωρίας της Λεωφόρου – «Κόβει» το γήπεδο στους υπαίτιους της ποινής

Ο Παναθηναϊκός κάνει προσπάθεια προκειμένου να προκαλέσει την αναβολή της ποινής κεκλεισμένων των θυρών που έχει δεχθεί η Λεωφόρος και να έχει ένα ακόμα ματς -το τελευταίο του στα πλέι οφ της Super League- με κόσμο στην ιστορική του έδρα, στο ματς με τον ΠΑΟΚ για το φινάλε του μίνι πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην ταυτοποίηση των οπαδών που έριξαν τις κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και είχε ως αποτέλεσμα να τιμωρηθεί η Λεωφόρος. Η “πράσινη” ΠΑΕ μετά από συντονισμένες προσπάθειες κατάφερε να βρει τους υπαίτιους της τιμωρίας και αποφάσισε να τους απαγορεύσει από εδώ και στο εξής την είσοδο στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Παναθηναϊκός αιτήθηκε στη ΔΕΑΒ την αναστολή εφαρμογής της ποινής, προκειμένου το τελευταίο παιχνίδι των “πρασίνων” στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ να γίνει παρουσία φιλάθλων.

Το αν το “τριφύλλι” θα κερδίσει τη “μάχη” αυτή, θα φανεί τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένεται η απάντηση της ΔΕΑΒ στο αίτημα του.