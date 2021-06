Μπορεί αυτή η υπόθεση να πέρασε από αρκετά… κύμματα, αλλά όλα δείχνουν πως ο Λιονέλ Μέσι δεν θα το κουνήσει από την Μπαρτσελόνα.

Λίγο πριν την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο 33χρονος Αργεντινός θα συνεχίζει να φοράει την φανέλα των «μπλαουγκράνα» για ακόμη δυο χρόνια.

Μάλιστα, επισημαίνεται πως είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η συμφωνία των δυο πλευρών, καθώς ο Μέσι τα έχει βρει ακόμα και στο οικονομικό κομμάτι με την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν.

“Είμαστε σε συζητήσεις με τους εκπροσώπους του “Λέο”. Πηγαίνουν καλά, αλλά δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Από την πλευρά του, δεν είναι θέμα χρημάτων. Από τη δική μας, ξέρουμε το οικονομικό πλαίσιο που έχουμε κι εκείνος δείχνει μεγάλη κατανόηση” τόνισε ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η ανανέωση του συμβολαίου του Μέσι δεν συνδέεται με τον εν εξελίξει έλεγχο στα οικονομικά του συλλόγου.

“Θέλει μία ανταγωνιστική ομάδα που θα κερδίζει τίτλους. Ξέρουμε ότι θέλει να μείνει, αλλά έχει κι άλλες προτάσεις, όπως κι ο Έρικ (σ.σ. Γκαρσία). Ελπίζω ότι η επιθυμία του Μέσι να μείνει στην Μπαρτσελόνα θα αποδειχθεί αποφασιστική” πρόσθεσε ο πρόεδρος των Καταλανών.

