Αναβλήθηκαν τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Λατινική Αμερική

Η CONMEBOL πήρε την απόφαση για αναβολή των αγώνων για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ζώνη της Λατινικής Αμερικής.

Σε αναβολή των προγραμματισμένων για τα τέλη Μαρτίου αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, προχώρησε η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), εξαιτίας της άρνησης ή απροθυμίας πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων να επιτρέψουν στους διεθνείς παίκτες τους να ταξιδέψουν στην πατρίδα τους.

«Η απόφαση αυτή οφείλεται στην αδυναμία να υπολογιστούν αυτή τη στιγμή όλοι οι νοτιοαμερικανοί ποδοσφαιριστές», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η CONMEBOL, η οποία προσθέτει ότι θα εξετάσει, σε συνεργασία με τη FIFA τον επαναπρογραμματισμό των αγώνων της 5ης και της 6ης αγωνιστικής.

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής δεν ανακοινώθηκαν. Όπως όλα δείχνουν πως κάτι τέτοιο θα γίνει όταν οι συνθήκες με την πανδημία ομαλοποιηθούν.

🌎 OFFICIAL: FIFA can confirm that the South American qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022™ that were due to be played in March 2021 have been postponed



ℹ️ Full update here: https://t.co/OJpzN7qyyf pic.twitter.com/Gw5fQNglG5