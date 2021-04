Η τρικλοποδιά που έβαλε ο Πι Τζέι Γουάσινγκτον στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Μπακς στην έδρα των Χόρνετς, σχολιάστηκε από τον «Greek freak».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη φάση, λέγοντας πως του δημιουργήθηκε η εντύπωση πως ο φόργουορντ των Χόρνετς έκανε επίτηδες αυτή την κίνηση, τονίζοντας πως όταν αισθανθεί ότι κάποιος πάει εναντίον του τότε θα αντιδράσει.

«Μου έβαλε τρικλοποδιά επίτηδες ή όχι; Έτσι ένιωσα, επειδή το πόδι του ήρθε με φόρα. Ήμουν εκνευρισμένος, επειδή ήταν επικίνδυνη ενέργεια επειδή ετοιμαζόμουν να τρέξω. Παίζει σκληρά και σέβομαι κάθε αντίπαλό μου, αλλά είμαι Αφρικανός, αν έρθεις πάνω μου μου, θα έρθω εναντίον σου, ειδικά αν πιστέψω ότι το κάνεις επίτηδες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο, σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα.

Η απάντηση του μετά το 3:40 του video

