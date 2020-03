Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εσώκλειστος μετά τη διακοπή του NBA και η κοπέλα του Μαράια, φαίνεται ότι έχει αρχίσει ήδη να… κουράζεται από τη διαρκή παρουσία του στο σπίτι και τα νέα του χόμπι.

Πιο συγκεκριμένα, σε ένα video που ανέβασε στο twitter, δείχνει τον Greek Freak να προσπαθεί να παίξει στην κιθάρα το «Smoke on the water» και σχολίασε αστειευόμενη: «Γι’ αυτό κυρίες και κύριοι όλοι χρειαζόμαστε πίσω το μπάσκετ».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έδειξε να… βαριέται μακριά από τα γήπεδα, γράφοντας με τη σειρά του: “Αν είναι έτσι η ζωή μετά το μπάσκετ, δεν πρόκειται να αποσυρθώ σύντομα”.

This ladies and gentlemen is why we all need basketball back… @Giannis_An34 🎸😂 pic.twitter.com/9F4aJIOIiW