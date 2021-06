Η… ψυχολογική πίεση που προσπάθησαν να ασκήσουν οι Νετς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατά τη διάρκεια του πρώτου τους ματς κόντρα στους Μπακς, για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας.

Αν και δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Νετς επικράτησαν με 115-107 των Μιλγουόκι Μπακς μέσα στο Μπρούκλιν κι έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών.

Ο Έλληνας σταρ με 34 πόντους (0/3 βολές, 14/19 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 τάπες και 5 λάθη σε 35 λεπτά προσπάθησε να κρατήσει ζωντανό το Μιλγουόκι, αλλά δεν είχε άξιους συμπαραστάτες.

Πέρα αό τις άμυνες που έγιναν πάνω στον “Greek freak”, οι Νετς προσπάθησαν ακόμα και να του ασκήσουν… ψυχολογική πίεση, βάζοντας να φαίνεται μια αντίστροφή μέτρηση στο jumbotron, την ώρα που ο Αντετοκούνμπο εκτελούσε βολές.

Να αναφέρουμε ότι ο κανονισμός δίνει στον παίκτη 10 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση της βολής, αλλά δεν συνηθίζεται να υπάρχει αντίστροφη μέτρηση.

Barclays Center has a ten-second timer on the jumbrotron whenever Giannis Antetokounmpo shoots free-throws. pic.twitter.com/612sVuNOOr