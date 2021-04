Το πρώτο επίσημο και ηχηρό “όχι” στη European Super League έρχεται από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία έκανε γνωστό ότι απέρριψε την πρόταση της νέας “κλειστής” λίγκας.

“Τα σχέδια για την ίδρυση μία Super League έχουν απορριφθεί”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO του συλλόγου, Χανς Βάτσκε, δημιουργώντας το πρώτο “πλήγμα” στα σχέδια της νέας διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, αγωνία υπάρχει και για την Μπάγερν Μονάχου, η οποία ήταν αρχικά αρνητική, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν δημοσιεύματα που την ήθελαν να είναι η μία από τις τρεις ομάδες που προανήγγειλε κατά την ίδρυσή της η European Super League.

Official: Borussia Dortmund have just announced that they’re *not* joining the #SuperLeague. 🟡⚫️ #BVB



“The clubs wants to implement the planned reform of the UEFA Champions League. The plans to found a Super League have been rejected”, BVB CEO Watzke said.