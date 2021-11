Ο Λεμπρόν Τζέιμς οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς στην 4η νίκη τους σε 7 αγώνες στη φετινή σεζόν του NBA, αλλά μία εικόνα του από το παιχνίδι με τους Χιούστον Ρόκετς ήταν αυτή που έγινε viral από την αναμέτρηση.

Ο “Βασιλιάς” εμφανίζεται μέσα στο παρκέ του Staples Center στη δεύτερη περίοδο του αγώνα, έχοντας πίσω του τον… εαυτό του, αφού στις κερκίδες φαίνεται ένας άνδρας που μοιάζει απίστευτα στον ίδιο.

Η ομοιότητα είναι πραγματικά απίστευτη και “τρέλανε” τους χρήστες των social media. Έχει σωσία ο Λεμπρόν Τζέιμς ή βρίσκεται κυριολεκτικά παντού στο γήπεδο;

Lebron is so good he is Playing and watching the game at the same time 😧 pic.twitter.com/1CEhfUr4Ri