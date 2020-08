Νέο “επεισόδιο” προέκυψε στην κόντρα του Ντέμιεν Λίλαρντ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς με τον Πολ Τζόρτζ των Λος Άντζελες Κλίπερς, με τις οικογένειας των δύο παικτών να “μπλέκονται” στη διαμάχη τους.

Λίλαρντ και Τζορτζ αντάλλαξαν “αιχμηρά” σχόλια στο twitter μετά τη μεταξύ τους μονομαχία στο παρκέ του Ορλάντο στο NBA, τα οποία οδήγησαν και σε ένα… απίθανο ξεκατίνιασμα μεταξύ της αδερφής του πρώτου και της συντρόφου του δεύτερου.

Το ιστορικό “clutch” τρίποντο του Λίλαρντ στον Τζορτζ (video)

Η αδερφή του Λίλαρντ “επιτέθηκε” στον αστέρα των Κλίπερς λέγοντας ότι «άφησες έγκυο μία στρίπερ και μετά είδες τα χείλη της και το πρόσωπό της. Δεν με νοιάζει που γίνεται προσωπικό». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απάντηση της συντρόφου του Τζόρτζ, η οποία και χαρακτήρισε την ίδια “άσχημη αγελάδα” στο instagram, προκαλώντας σάλο στα social media για το θέμα.

Damian Lillard’s sister calls Paul George’s girlfriend a stripper



Paul George’s girlfriend calls Damian Lillard’s sister a cow



This just took a wild turn



(Credit: @envyrgn / @SWDTweets1) pic.twitter.com/17hQMBGK9T