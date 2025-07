Φλουμινένσε – Τσέλσι 0-2: Με σόου του Ζοάο Πέδρο οι Λονδρέζοι προκρίθηκαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων

Με τον Ζοάο Πέδρο να ξεκινάει για πρώτη φορά βασικός με την Τσέλσι και να κάνει… όργια, οι “μπλε” του Λονδίνου επικράτησαν με 2-0 της Φλουμινένσε στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και προκρίθηκαν στο ματς τίτλου της Κυριακής 13 Ιουλίου 2025.

Κόντρα στην ομάδα που τον ανέδειξε στη Βραζιλία, ο Ζοάο Πέδρο πέτυχε δύο πανέμορφα γκολ και χάρισε στην Τσέλσι τη νίκη επί της Φλουμινένσε, αλλά και την πρόκριση για το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, που απέκτησαν φέτος οι “μπλε” του Λονδίνου από την Μπράιτον, άνοιξε το σκορ με ένα απίθανο πλασέ έξω από την περιοχή, για να “καθαρίσει” το ματς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, με φοβερή προσωπική ενέργεια και “κεραυνό” στην αντεπίθεση.

18′ João Pedro, are you serious?! First start, first goal, and it's against his old club! Chelsea 1-0

56′ JOÃO PEDRO HAS DONE IT AGAIN!



A brace in his first @ChelseaFC start, two absolute bangers. The Brazilian wonderkid is making serious noise.



Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/ornUPa0dUe