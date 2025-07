Ρεπόρτερ του NBA: «Στον Παναθηναϊκό κατά 90% ο Γιόνας Βαλαντσιούνας»

Το σήριαλ με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και τον Παναθηναϊκό, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά σύμφωνα με ένα νέο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, θα έχει θετική κατάληξη για τους “πράσινους” κατά 90%.

Ο ίδιος ο Γιόνας Βαλαντσιούνας υποστήριξε ότι περιμένει να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή του στους Ντένβερ Νάγκετς για να υπάρξουν εξελίξεις, αλλά στο NBA έχουν αρχίσει ήδη να γράφουν για πιθανούς αντικαταστάτες του στην ομάδα του Γιόκιτς και ένας ρεπόρτερ των Σπερς ανέφερε ότι κατά 90% ο Λιθουανός σέντερ θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ του ανέφερε τα εξής: “Ο Αλ Χόρφορντ εξετάζει προτάσεις από τους Νάγκετς και τους Γουόριορς, και αυτό είναι στην πραγματικότητα εξαιρετική είδηση για τη σχεδιαζόμενη μετακίνηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας στην Ελλάδα. Το Ντένβερ έχει ξαφνικά μπροστά του μια υψηλού επιπέδου βετεράνικη λύση – και αυτό μπορεί να επισπεύσει την έξοδο του JV.

Δεν υπήρξε ποτέ πραγματική διαμάχη με τον Παναθηναϊκό – απλώς κακή επικοινωνία. Ο μάνατζέρ του ενημέρωσε τον ελληνικό σύλλογο πως το Ντένβερ θα τον άφηνε ελεύθερο, χωρίς να έχει προηγουμένως συμφωνήσει με την ομάδα, η οποία αιφνιδιάστηκε και θεώρησε την κίνηση προσβλητική.

