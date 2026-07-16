Αθλητικά

Αργεντινή: Ατελείωτο γλέντι στο Μπουένος Άιρες για την πρόκριση της αλμπισελέστε στον τελικό του Μουντιάλ

Σκηνές έκστασης στους δρόμους μετά τη μυθική ανατροπή επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ
REUTERS
REUTERS/Tomas Cuesta
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Στους δρόμους ξεχύθηκαν για ακόμα μία φορά οι φίλοι της Αργεντινής για να πανηγυρίσουν την ιστορική πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό του Μουντιάλ.

Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, εκατομμύρια Αργεντινοί κατέκλυσαν κάθε γωνιά του Μπουένος Άιρες για να πανηγυρίσουν τον θρίαμβο απέναντι στους μισητούς γι’ αυτούς Άγγλους.

Οι οπαδοί της «Αλμπισελέστε» έστησαν ένα απέραντο γλέντι σε όλη την Αργεντινή γιορτάζοντας την παρουσία σε τελικό για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ.

Το μεγάλο σημείο συνάντησης των Αργεντινών ήταν ο εμβληματικός «Οβελίσκος» στο Μπουένος Άιρες.

Επικό είναι και το βίντεο που κυκλοφόρησε με τους πανηγυρισμούς στην αίθουσα σύνταξης του καναλιoύ TN.

@todonoticias

Así vivimos en la redacción de TN un triunfo que es para siempre: de la angustia a la euforia.

♬ sonido original – TN – Todo Noticias

«Έτσι βιώσαμε στη σύνταξη του TN μια νίκη που θα μείνει στην ιστορία, περνώντας από την αγωνία στην έκσταση», το μήνυμα στη συνοδευτική λεζάντα…

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Αθλητικά
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