Αθλητικά

Μέσι: «Δεν ήταν απλώς μία ακόμη νίκη»

"Αυτό το Μουντιάλ είναι πραγματική τρέλα", δήλωσε ο Αργεντινός θρύλος μετά την πρόκριση στον τελικό
Reuters
Reuters/Brett Davis
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Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Αργεντινή στον θρίαμβο επί της Αγγλίας και στην πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ για δεύτερη σερί διοργάνωση.

Ο Αργεντινός θρύλος μοίρασε και τις δύο ασίστ, σε Νίκο Γκονζάλες και Λαουτάρο Μαρτίνες και απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Μετά το τέλος του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία, ο Λιονέλ Μέσι στάθηκε στη σημασία της νίκης επί των Άγγλων και τόνισε ότι αυτό το Μουντιάλ είναι μία τρέλα.

“Αυτό το Μουντιάλ είναι πραγματική τρέλα και το να είμαστε σε έναν ακόμη τελικό είναι απίστευτο. Στους Αργεντίνους θα πω αυτό που είπα και στο Κατάρ. Να το απολαύσουν, αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ”, δήλωσε

“Όλα όσα βιώσαμε ήταν απίστευτα. Παρόλο που ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, υπήρχε ένα ιδιαίτερο συναίσθημα από την αρχή κιόλας του ύμνου. Η ομάδα το ένιωσε. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη. Ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής, και την θέλαμε κι εμείς, και μας έβαλε σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι τρελό να παίζεις σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου”.

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