Μέσι: «Δεν ήταν απλώς μία ακόμη νίκη»

Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Αργεντινή στον θρίαμβο επί της Αγγλίας και στην πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ για δεύτερη σερί διοργάνωση.

Ο Αργεντινός θρύλος μοίρασε και τις δύο ασίστ, σε Νίκο Γκονζάλες και Λαουτάρο Μαρτίνες και απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Μετά το τέλος του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία, ο Λιονέλ Μέσι στάθηκε στη σημασία της νίκης επί των Άγγλων και τόνισε ότι αυτό το Μουντιάλ είναι μία τρέλα.

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“Αυτό το Μουντιάλ είναι πραγματική τρέλα και το να είμαστε σε έναν ακόμη τελικό είναι απίστευτο. Στους Αργεντίνους θα πω αυτό που είπα και στο Κατάρ. Να το απολαύσουν, αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ”, δήλωσε

“Όλα όσα βιώσαμε ήταν απίστευτα. Παρόλο που ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, υπήρχε ένα ιδιαίτερο συναίσθημα από την αρχή κιόλας του ύμνου. Η ομάδα το ένιωσε. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη. Ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής, και την θέλαμε κι εμείς, και μας έβαλε σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι τρελό να παίζεις σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου”.