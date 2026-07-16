Αθλητικά

Αγγλικά πρωτοσέλιδα για τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή: Ο πόνος συνεχίζεται

“Τέλος του κόσμου για την Αγγλία”, αναφέρει η Daily Mail
REUTERS
REUTERS/Paul Childs
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Η Αγγλία έζησε ακόμα μία εφιαλτική βραδιά σε Μουντιάλ, γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό από την Αργεντινή.

Τα αγγλικά πρωτοσέλιδα αποτύπωσαν με γλαφυρό τρόπο την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή, η οποία κράτησε και πάλι τα “Τρία Λιοντάρια” μακριά από τον τίτλο.

“Τέλος του κόσμου για την Αγγλία” αναφέρει η Daily Mail.

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“Over and out, σπαραγμός καθώς η Αργεντινή πετυχαίνει δύο γκολ στο τέλος για να τελειώσει το όνειρο της Αγγλίας”, ήταν ο τίτλος του Guardian.

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“Αγωνία ενώ συνεχίζουμε να περιμένουμε”, γράφει η Daily Express, η οποία αναφέρεται στην αναμονή ενός τίτλου.

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“Οδύνη στα τελευταία λεπτά για να μαχητικά λιοντάρια της Αγγλίας”, αναφέρουν στο πρωτοσέλιδό τους οι Times.

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Η Telegraph έχει φόντο τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του μη μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί με τον τίτλο: “Ο πόνος συνεχίζεται”.

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Από την πλευρά της, η Sun έκανε λογοπαίγνιο με το τραγούδι των Oasis “Wonderwall”, που τραγουδούσαν οι Άγγλοι οπαδοί, γράφοντας: “Wonderbawl”, το οποίο σημαίνει κάτι σαν θαυμαστό κλάμα.

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Αθλητικά
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