Αγγλικά πρωτοσέλιδα για τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή: Ο πόνος συνεχίζεται

Η Αγγλία έζησε ακόμα μία εφιαλτική βραδιά σε Μουντιάλ, γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό από την Αργεντινή.

Τα αγγλικά πρωτοσέλιδα αποτύπωσαν με γλαφυρό τρόπο την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή, η οποία κράτησε και πάλι τα “Τρία Λιοντάρια” μακριά από τον τίτλο.

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“Τέλος του κόσμου για την Αγγλία” αναφέρει η Daily Mail.

“Over and out, σπαραγμός καθώς η Αργεντινή πετυχαίνει δύο γκολ στο τέλος για να τελειώσει το όνειρο της Αγγλίας”, ήταν ο τίτλος του Guardian.

“Αγωνία ενώ συνεχίζουμε να περιμένουμε”, γράφει η Daily Express, η οποία αναφέρεται στην αναμονή ενός τίτλου.

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“Οδύνη στα τελευταία λεπτά για να μαχητικά λιοντάρια της Αγγλίας”, αναφέρουν στο πρωτοσέλιδό τους οι Times.

Η Telegraph έχει φόντο τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του μη μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί με τον τίτλο: “Ο πόνος συνεχίζεται”.

Από την πλευρά της, η Sun έκανε λογοπαίγνιο με το τραγούδι των Oasis “Wonderwall”, που τραγουδούσαν οι Άγγλοι οπαδοί, γράφοντας: “Wonderbawl”, το οποίο σημαίνει κάτι σαν θαυμαστό κλάμα.