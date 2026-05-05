Από τη Μονακό στη Dubai BC ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ

Είχε "ακουστεί" και για τον Ολυμπιακό
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ αποχωρεί από τη Μονακό το φετινό καλοκαίρι, όπως και οι περισσότεροι παίκτες των Μονεγάσκων, με τον Αμερικανό φόργουορντ να έχει βρει την επόμενη ομάδα της Euroleague που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Σύμφωνα με το “Basketnews”, ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Dubai BC, παραμένοντας στην Euroleague και τη νέα σεζόν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Μονακό είχε παίξει… δυνατά και στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για αλλαγή του Βεζένκοφ, μιας και ο Άλεκ Πίτερς αναμένεται να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες το καλοκαίρι.

Το δημοσίευμα θέλει τον Μπλόσομγκεϊμ να συμφωνεί με την Dubai BC μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

