Μονακό – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (5/5/2026) τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague.

Η σειρά βρίσκεται στο 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα έχει την ευκαιρία να “κλειδώσει” από σήμερα την πρόκριση της στο Final Four της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μονακό δεν έχει την ποιότητα του Ολυμπιακού αλλά κυρίως το βάθος στο ρόστερ, με τους Μονεγάσκους να κατεβαίνουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι με μόλις 7 παίκτες!

Η αναμέτρηση Μονακό – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 20:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.