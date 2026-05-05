Παναθηναϊκός: Ο Τιν Γεντβάι οδεύει προς τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο Τιν Γεντβάι ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το τριφύλλι, με τον επαναπατρισμό του να είναι προ των πυλών.

Παρότι έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ο Τιν Γεντβάι πλησιάζει στην έξοδο, καθώς οι πράσινοι αναμένεται να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές στην αμυντική τους γραμμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τον Κροάτη στόπερ. Πέρα απ’ το σοβαρό λάθος στο ντέρμπι των πλέι οφ με τον Ολυμπιακό, η συνολική εικόνα του ήταν ασταθής, με εξαίρεση ένα καλό διάστημα τον Νοέμβριο όταν αγωνίστηκε κυρίως ως δεξιός μπακ λόγω των απουσιών των Κάλαμπρια και Κώτσιρα, σκοράροντας απέναντι σε ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό.

Επόμενος σταθμός του Γεντβάι αναμένεται να είναι η Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, μία το περασμένο καλοκαίρι όπου ο Παναθηναϊκός αξίωνε ένα ποσό 2 με 2,5 εκατ. ευρώ κι άλλη μία στο χειμερινό, μεταγραφικό «παράθυρο» όπου έγινε κίνηση για τον δανεισμό του χωρίς να υπάρξει «deal», οι Κροάτες επανέρχονται, αυτή τη φορά με περισσότερες πιθανότητες συμφωνίας.

Με τον Γεντβάι να «βλέπει» θετικά την προοπτική του επαναπατρισμού του έπειτα από 13 χρόνια στο εξωτερικό και δη στην ομάδα απ’ την οποία ξεκίνησε την καριέρα του πριν φύγει σε ηλικία 17 ετών για τη Ρόμα το καλοκαίρι του 2013.