Ο Έντιν Τέρζιτς αντικαταστάτης του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Μπιλμπάο

Τον αντικαταστάτη του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της ομάδας ανακοίνωσε η Μπιλμπάο. Το όνομα αυτού, Έντιν Τέρζιτς.

Ο Εντιν Τέρζιτς είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Μπιλμπάο, καθώς στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα ολοκληρωθεί η τρίτη θητεία του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλέτικ, αφού ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από τα «λιοντάρια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διοίκηση της ομάδας από την πλευρά της έψαχνε εδώ και καιρό για τον αντικαταστάτη του και είχε πρώτο στη λίστα της τον Άντονι Ιραόλα, αλλά ο Βάσκος προπονητής, μολονότι θ’ αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ, έχει πολλές προτάσεις για να παραμείνει στην Αγγλία.

Ετσι η διοίκηση της Μπιλμπάο στράφηκε στην εναλλακτική λύση και ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γερμανού, Εντιν Τέρζιτς.

Ο 43χρονος τεχνικός παραμένει χωρίς δουλειά από τον Ιούλιο του 2024, όταν και αποχώρησε από τη Ντόρτμουντ, και συμφώνησε με τον πρόεδρο του ισπανικού συλλόγου, Τζον Ουριάρτε, για να συνεχίσει την καριέρα του στο ισπανικό πρωτάθλημα.