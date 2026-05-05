Σορτς: Κατάλαβα ότι η φανέλα του Παναθηναϊκού κουβαλάει μεγάλο βάρος, όταν την πρωτοφόρεσα

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telekom Center για τα πλέι οφ της EuroLeague (6/5/2026, 21:15, Novasports Prime).

Ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος έχει ανεβάσει στροφές το τελευταίο διάστημα και είναι ένα από τα βασικά γρανάζια του Παναθηναϊκού, εξήγησε μεταξύ άλλων ότι κατάλαβε η πράσινη φανέλα κουβαλάει μεγάλο βάρος από όταν την πρωτοφόρεσε.

“Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε στα δύο πρώτα ματς και να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Το πρώτο ήταν με πολύ χαμηλό σκορ, το δεύτερο ήταν πολύ υψηλό επιθετικό και στο τρίτο ποιος ξέρει;

Δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση, η πίεση είναι εκεί. Μας κέρδισαν στην κανονική περίοδο και θα έρθουν με νοοτροπία ότι μπορούν να το κάνουν ξανά. Πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία ότι αποκλείεται να μας κερδίσουν στο γήπεδό μας. Κατάλαβα τη φανέλα όταν την πρωτοφόρεσα, ότι κουβαλάει μεγάλο βάρος.

Πρέπει να είσαι επαγγελματίας και να δείχνεις χαρακτήρα. Είμαστε μία νίκη μακριά από το Final Four. Δεν έχει σημασία τι έγινε πριν. Πρέπει να παίξουμε με περηφάνια. Έχω παίξει μεγάλα ματς στην καριέρα μου, είναι ένα περιβάλλον που νιώθω άνετα. Είμαι χαρούμενος που είμαι σε αυτή τη θέση”, δήλωσε ο βραχύσωμος Αμερικανός γκαρντ.